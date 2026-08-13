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Cuesta creer que una señora se instaló nomás de manera espontánea con una mesita para vender los remedios.

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Si nadie va preso, seguirá el “carnaval” mientras los “amigos bank” cuidan gua’u los billetes de los trabajadores.

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Durísimo estuvo Wiens contra “Pinocho” Peña. Le trató de traidor y que “cocinó” en una reunión secreta con ministros de la Corte el proceso contra el presidenciable de Añetete.

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Se van cayendo las “máscaras” de los que prometieron que “vamos a estar mejor”. Había sido que solo para sus beneficios buscaron el poder.

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Los técnicos del BCP están muy preocupados por el “polvorín” que tenemos. El “salvador de la patria” y sus colegas tienen mucho trabajo.