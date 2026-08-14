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Kattya y Raulito le “reventaron” con datos de su supuesto título de abogado.
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El Tribunal de Sentencia supo de primera mano que hubo complicidad política y una velocidad inédita del MEC de Eduardo Petta en ese entonces para que el cartista Rivas obtenga su “cartón”.
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El diputado Benítez le informó al tribunal que Rivas juró ante el JEM sin ser un abogado matriculado como manda la ley. ¡Cham! Esto sí que es grave.
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La cosa se va agrandando porque no solamente estamos hablando de un supuesto título de abogado falso sino que se usó el diploma para acceder a un órgano extrapoder: el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
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La complicidad política del cartismo es imperdonable. ¿Qué buscaba Honor Colorado ubicando de vuelta a un legal en el JEM como lo hizo en su momento con González Daher, el “partner”, “Caramelo” y otros.
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Hoy solo Rivas está sentado en la silla de los acusados. Deberían ser más. Muchos se están salvando. Ayer “Musculín” pidió disculpas públicas.
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¿Los diputados y senadores que le ayudaron con su voto a Rivas para que llegue al Jurado reconocerán también su error?
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La ciudadanía puede esperar sentada hasta el 4 de octubre, y si no hay arrepentimiento, puede vengarse en las urnas, con un “rekutu” en las internas presidenciales de diciembre de 2027 y las generales de 2028.
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La “FarMafia” que armaron en el IPS no tiene nombre. Cuesta creer que solo una señora sea la responsable de la venta de medicamentos a los pacientes del albergue, que parece un hospital de guerra.
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Aquí varios de los que trabajan en la previsional están metidos, pero le tiran al frente a la doña.
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Mientras tanto, el gobierno de “Pinocho” Peña desprecia a los enfermos que recurren a los hospitales públicos e IPS. Es repudiable no dotar de medicamentos las farmacias.
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Mañana se cumplen tres largos años del mandato de “Pinocho”. Quedan aún dos eternos años.
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Asunción cumple 489 años. Ni con cuatro días de conciertos y discursos las autoridades cartistas de la Comuna lograrán dibujar una sonrisa a los capitalinos. Fundieron lo que logró Juan de Salazar.