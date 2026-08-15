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El cartismo se encargó de fundir la ciudad y echó por tierra todo lo que les costó seguramente a Juan de Salazar y colaboradores.

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Calles rotas, oscuras, sucias, inseguras, varios lugares parecen “dormitorios y baños” de chespis, mientras “Horror Colorado” hizo desaparecer G. 500.000 millones con total impunidad.

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Le llaman ASU a sus festejos oficiales para asociar políticamente a Camilo Pérez, el cartista elegido por el “Patrão”, que se cree el “reconstructor” de la ciudad.

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Ahora promete lo que sus compañeros de movimiento se encargaron de destrozar. Arrancó con “Nenecho” Rodríguez y prosigue con Luis Bello, este último “ahijado” del titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre.

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Ahora Latorre’i se cree el mentor de Camilo Pérez, pero sufren de amnesia selectiva porque ni siquiera se acuerdan de que sus cuates de “Horror Colorado” dejaron una administración municipal verdaderamente en ruinas, con total desprecio a la ciudadanía, a la que ahora le pide el voto.

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El juicio oral de “Petrocelli” Rivas es similar a una obra tragicómica. Los testigos coincidieron que ni en la kermesse de la facultad le vieron al exlegislador cartista.

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Pero evidenciaron que una academia de corte y confección se manejaba con más seriedad que esa universidad, cuyo rector era “Gallo Paloma” y el decano de la Facultad de Derecho, Oscar Rodríguez Kennedy, padre de “Nenecho” y actual camarista de San Lorenzo.

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Imagínense. Estos dos reconocidos profesionales avalaron con su presencia y firma el funcionamiento de una casa de altos estudios de escaso rigor académico y pobre gestión administrativa.

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Es más, el movimiento Honor Colorado, que está en el poder y al cual pertenece “Pinocho” Peña, le respaldó a Rivas para que sea representante de ambas cámaras del Congreso ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

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Pero ahí no termina la cosa: cuando asumió como senador en el 2023, votaron por orden del “quincho” seguramente para que sea titular del Jurado, órgano extrapoder “dinamitado” por González Daher y su grupo.

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Mientras esto ocurría, “Pinocho” elogiaba a OGD. ¡Qué asco!