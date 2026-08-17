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Llovieron las críticas para la administración cartista de “Pinocho” porque pinta en su powerpoint unos números fríos de la realidad gua’u del Paraguay, pero son invisibles en las calles y en el campo.

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Bien lo dijo el senador Ignacio Iramain: tenemos grado de inversión pero sin medicamentos en los hospitales públicos. ¿De qué estamos hablando?

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Con la “campaña sucia” que instalan ya no se le jode a nadie. Solo “Pinocho” tiene estómago para “consumir” reels del “exterior” que hablan muy bien del “Paraguay gigante”.

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Parece que al cartismo no le conmueve que los compatriotas se mueran por falta de medicamentos en hospitales públicos e IPS. Lo único que les importa es ganar elecciones para seguir en el poder y luego repartir prebendas, llamar a millonarias licitaciones y hacer “gárgara” del dinero público.

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El candidato cartista para Asunción, Camilo Pérez, por fin conoció un barrio pobre de la Capital. Dicen que estuvo por el Bañado... claro, para acopiar votos.

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Si Honor Colorado tenía realmente la intención de mejorar la calidad de vida de los bañadenses, con la administración de Nenecho ya tenían que ejecutar un plan, pero no pasó nada. Al contrario, se esfumaron G. 500.000 millones y hasta ahora la Fiscalía no dice nada al respecto.

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Camilo Pérez es más de lo mismo. Lo único que cambian son los jingles.

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Hoy a las 13:00 prosigue el juicio oral del exsenador colorado cartista Hernán David Rivas. Supera ampliamente a una exitosa serie de Netflix. Veremos qué trae el capítulo de la fecha. Siempre hay sorpresas.

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Lo peor es que sus “padrinos” políticos seguirán libres. ¿Quién será que dio la “orden superior” para que sea elegido representante de la Cámara de Diputados ante el Jurado en el 2020?

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Pero está a la vista quiénes son los diputados y senadores que votaron para que se siente en el órgano extrapoder que es juez de jueces, sin tener aún el título de abogado.

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Aparecen nombres de “ilustres” cartistas que defienden el desastroso gobierno de “Pinocho” y que prometen un país más “gigante” aún en el 2028. Ahí están Alliana, Latorre, “KachiBachi”, los líberocartistas, etc.

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Los técnicos del BCP siguen librando una fuerte pulseada con sus colegas, encabezados por el “salvador de la patria”. Los números, de los personajes de la onda verde que acaparan todo, gritan por el “tsunami” que se está creando.

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Al santo cohete hacen los desfiles militares y policiales. Deberían invertir el tiempo en cosas más útiles como brindar la seguridad a la ciudadanía, que tanta falta hace.