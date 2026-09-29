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Sin embargo, hoy “están mejor” los que se sirven de la Patria a costa del sacrificado pueblo paraguayo.

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Pero el ciudadano tiene siempre su revancha. Será el domingo 4 de octubre en las elecciones municipales, día en que se debe aplicar el castigo a los candidatos y a sus “patrones”.

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A juzgar por las quejas callejeras, en reuniones y en redes sociales, el asunceno está rabiado contra la administración cartista. Veremos si lo expresa este domingo en las máquinas de votación.

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Si no lo hace, de nada servirán los plagueos diarios. Tendremos otros cinco años de suplicio.

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A la hora de votar, el elector de la Capital se tiene que preguntar si vale la pena votar por el mismo movimiento político que hizo “desaparecer” G. 500.000 millones.

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Los jubilados municipales y familiares seguramente estarán esperando ansiosos que llegue el “Día D” para darle una “soberana patada democrática” al equipo de “Nenecho” y compañía.

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Esta semana será clave en la Municipalidad de Asunción porque intentarán aprobar como sea en la Junta el contrato colectivo de trabajo, que se convertirá en otra “hemorragia financiera” para las finanzas capitalinas.

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Es decir, le cargarán al contribuyente este pacto político con los seccionaleros que dicen ser funcionarios, con el único objetivo de sumar votos para que el continuismo siga manejando la ciudad. Y así nos va.

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El movimiento “Horror Colorado” no asume su responsabilidad en el caso Hernán David Rivas. Se llamó a silencio y ni siquiera emitió aún un comunicado de disculpas a la ciudadanía.

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Pero los cartistas y aliados no solo le protegieron a Rivas sino también al papá del exsenador cartista: Hernán Ysidro Rivas, quien busca el rekutu en la Municipalidad de Tomás Romero Pereira (Itapúa).

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Llueven las denuncias contra Rivas padre, pero el padrinazgo político extiende el manto de impunidad.

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Parece que Alliana ya dio el brazo a torcer y se presenta en público con Juanca Baruja, como quiere el “Patrao”. Sabe bien que “democracia” no hay en “Horror Colorado”.