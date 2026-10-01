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Como se niega a responder verdaderas preguntas periodísticas que “desnudan” realmente en qué anda su gobierno, entonces busca gua’u “moderar”, con el objetivo real de eludir la consulta.

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Llamativamente usa la técnica de Lugaucho. ¿Quién le habrá aconsejado?

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Cada jefe de Estado tiene su preguntero “colchonero”. “Pinocho” no es la excepción. En el fútbol es la típica pregunta: “¿Te gustó tu gol?”

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Ahora ya no disimula su enojo. Por lo visto el pedido de informes que aprobó el Senado para el BCP sobre operaciones en Ueno Bank pegó en el “talón”.

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Y si a eso le sumamos lo que “desapareció” en el vestidor, es realmente para tomar muuucho té de tilo y patear paredes.

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“Pinocho” tiene un jopara de problemas, pero “ya está mejor”.

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Los “ensobrados” de los “sobres” también andan nerviositos. Todo lo que hace Sole les molesta, pero no dicen nada del descalabro financiero de la Municipalidad de Asunción bajo la administración de “Horror Colorado”.

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Como mínimo es llamativo el silencio de los verdaderamente “ensobrados”. ¿Presienten algo?

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Nakayama es otro jopara o “saltimbanqui” de la política. Vota como cartista, pero su discurso es ñembo opositor.

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Por poco no levantó las dos manos cuando su correlí, el legislador “electrodeuda”, presentó el proyecto que insta a la Corte a expedirse sobre el caso Conmebol.

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Cuando le avisaron que se estaba violando la Constitución se apuró en pedir una reconsideración.

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Un primo de “Pinocho” Peña, un tal Nogués, había sido que es gerente de Atome. Obviamente que intentan negar un posible conflicto de intereses desde el Gobierno, pero curiosamente aparece en el itinerario.

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Eso también le enervó a “Pinocho” Peña cuando fue consultado ayer por la prensa no “colchonera”.

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Cuentan los que saben que equipos de comunicación estatal trabajan directamente para las municipales. Coordina un tal Axel, yerno de “Aña Cua”. El equipo está dirigido por alguien de CFA de nombre Renato, primo del jefe de prensa de Camilo y funcionario de la Muni.