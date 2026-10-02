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Le molesta tanto que se le pregunten las “maniobras oscuras” que se van detectando en su gobierno y entorno.

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Como todo “aprendiz de dictadorzuelo”, le gustan las preguntas “colchoneras” y los elogios fáciles.

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Pero este “presidente jopara” –o “mbatará”, como diría Argaña– es tan particular que no oculta su odio contra la prensa crítica y hasta “babea de rabia”.

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Debería enojarse con su “Patrão”, quien ordenó un pedido de informes al BCP sobre Ueno Bank, o con Camilo Benítez de la Contraloría, porque resolvió iniciar una auditoría a la Superintendencia de Bancos. Pero “no le da el cuero”. Entonces, es más fácil rematar su impotencia y enojo contra los periodistas.

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Los “saltimbanquis” que siempre sintonizan con las posturas de Peña están también muy enojados. ¿Qué será que está pasando? Se están lanzando contra la oposición política días antes de las elecciones. Une con flecha.

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La pregunta es: ¿Qué pasará si Juanca Baruja no es el elegido del movimiento peñista que está en la sombra?

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Se viene un cisma en “Horror Colorado”. El cartismo, por un lado, y el peñismo con su bandera “verde limón”, por el otro.

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Vecinos de Mburuvicha Róga vieron que abundante “shampoo” ingresó a la residencia presidencial. Cuentan los que saben que les dieron un feroz “lavado de cabeza” a los milicos por los “sobres” que “desaparecieron”.

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Con razón que un guardia del REP, visiblemente nervioso, anunció el miércoles en Fernando de la Mora que concluyó la conferencia de prensa de su jefe.

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Desde hoy rige la veda electoral y los candidatos, movimientos y partidos deberían limpiar la ciudad o exigirles que lo hagan. Algunos rostros “ensucian” la vía pública.

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El TSJE anda con el tema de cobrarles multa a quienes no votan. ¡Qué fácil es azuzarles a los débiles! ¿Por qué no se animan a castigarles pecuniariamente a los candidatos y partidos políticos que colocan sus imágenes o pintan las paredes.

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Después de lo ocurrido en Bolivia, hay varios en Paraguay que ya están escondidos bajo el colchón.