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La “madre de las batallas” será en Asunción. Juan de Salazar y Espinosa superó varios obstáculos para fundar nuestra querida Capital.

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Sin embargo, otros se encargan de “fundir” hasta más no poder.

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A la hora de votar siempre hay que pensar en el progreso de la ciudad antes que los bellos rostros, la polca, el soborno que se consume enseguida y otros “incentivos”.

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En las máquinas de votación hay que expresar la frustración y la esperanza, con miras a que nuestro valle o ciudad progrese.

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Hay municipios que tienen a su cargo sistemas de transporte que no funcionan, centros asistenciales, recolección de basuras, que no funcionan, simplemente por inutilidad o desinterés de sus autoridades electas.

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A esta clase de “personajes” hay que darles una “soberana patada”. Si se puede, la Fiscalía y/o la Justicia deben hacer también su trabajo. Si no es así, aparecen en otra elección.

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Ayer “Pinocho” Peña se olvidó que en Paraguay tenemos un Código Electoral y la veda de propaganda política y abiertamente se mostró a favor del candidato de su partido.

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De más está decir que la Fiscalía no le molestará. Pero quedó muy feo. Encima, les utilizaron a los atletas paraguayos de Odesur para apoyarle al titular del Comité Olímpico Paraguayo, quien al mismo tiempo es candidato a intendente de su partido.

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Los “genios” de Presidencia quisieron ayer pasarse de los vivos pero fue muy evidente que se convirtió en una campaña política a cara descubierta, en plena veda electoral.

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Sin ruborizarse “Pinocho” Peña dijo que antes era liberal y ahora se volvió colorado. Lo que nunca puede explicar es por qué adoptó esa decisión. No se anima a decir que fue para salvar su “zoquete” en el gobierno de su “Patrão”.

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Obviamente la discusión no fue doctrinaria.

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Pero “Pinocho” sigue siendo liberal. Se nota a cada paso que da. Sus “amigos bank” también.

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Después de las municipales veremos qué pasa con el informe que aprobó el Senado.