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Da la impresión de que no hay una directiva clara y ahora no se sabe bien quién está de qué lado dentro del “peñi-cartismo”.

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Lo que está claro es que, en esto del banco amigo de Santítere, algunos pretenden tapar el dedo con el sol, como diría la filósofa contemporánea Virina.

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En vez de refutar con argumentos y con pruebas, solamente se les ocurre culpar de todos los males a los medios de comunicación que “desestabilizan”.

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Cualquier parecido con los tiempos del stronismo, no es para nada casualidad.

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Hablando de caras de piedra, es increíble que un designado por EE.UU. significativamente corrupto pretenda estar en el órgano que designa magistrados.

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Parece que al vice se le da ahora por imitar a su co-equiper viajando por el mundo y haciendo como que firma importantes convenios que en realidad no dicen nada concreto.

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Aunque quieran disimularlo, el golpe de Sole en Asunción les pegó muy fuerte y no se recuperan todavía.

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Como suele ocurrir con los autoritarios, nunca esperan que la gente reaccione y evite tragarse cualquier cosa que le quieran enchufar.

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Lo del Este también cayó muy pesado porque la misión del extraño del pelo largo era que perdiesen por menos votos esta vuelta.

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Comenzó la era Sole en la Municipalidad capitalina. Bello intenta ahora parecer gua’u administrador competente.

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Otra cosa hubiera sido si ganaba Camilín. Todo seguiría igual. Ni por asomo habría racionalización. Al contrario.

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Comentan que Camilín viajó al exterior a descansar después de la “agotadora” campaña ¿Será?

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La nueva intendenta sabe que deberá andar con pies de plomo porque intentarán por todos los medios que nada cambie en la muni asuncena.

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Quienes rodean al Patrão son conscientes de que poner candidatos a dedo no funciona más y los conducirá directo a la derrota en 2028. Están a un paso del sálvese quién pueda.