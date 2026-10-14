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Primeramente le informó a “Pinocho” Peña y obviamente en la agenda no solo estaba la dupla para el 2028 sino también el caso de los amigos bank.

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Ya se veía venir el lío en “Horror Colorado” porque el “Patrão” no quiere esperar y Alliana parece que tampoco quería aceptar -esta vez- la imposición de su ex “único líder” para que Juanca forme parte de su chapa presidencial.

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Según Alliana, el “Patrão” le ofreció ser senador N° 1 como premio consuelo.

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Cuentan los que saben que en breve se lanzará un nuevo movimiento “peñista” que buscará sostener la candidatura de Alliana, con apoyo de los 15 gobernadores, varios diputados y senadores.

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Ya están cerrando filas. Los 15 jefes departamentales anunciaron ayer que apoyan a Alliana y no a Juanca Baruja. ¡Cham!

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Algunos legisladores están entre la espada y la pared. Se les perdió la pelota.

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Otros más vivos están listos a escuchar ofertas.

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A Alliana se lo escuchó aliviado ayer. Dio la impresión de que se liberó de un “yugo” aunque no quieran decirlo directamente.

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Además, la pelea fuerte es entre el “Patrao” y “Pinocho” Peña, que tuvo su punto culminante en el pedido de informes al BCP sobre el caso Ueno Bank.

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Desde las carpas cartistas califican a “Pinocho” de traidor porque le “mordió la mano” a quien le dio de comer. Así dicen.

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Ahora recién tiene sentido el término de “saltimbanqui”. De un partido a otro y de un movimiento a otro.

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Mientras se produce un “tsunami” en “Horror Colorado”, no olvidemos que el BCP no está viendo los “elefantes” que desfilan frente a la cristalería.

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Los trabajadores, jubilados y familiares del IPS tienen que comenzar a preocuparse porque no sabemos si el dinero que se depositó volverá.

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El raudal de dinero fue saltando de una empresa amiga a otra en formato “préstamo gua’u”.

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Seprelad y la DNIT hasta el momento no ven nada.