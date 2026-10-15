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Algunos ya están pidiendo una canoa para cruzar de vuelta el Rubicón incentivados por el “zoquete”. Otros prefieren quedarse porque no se sabe qué pasará con el nuevo movimiento.

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Varios senadores y diputados se declararon públicamente “afiliados” al nuevo equipo liderado por “Pinocho” Peña y Alliana.

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No se sabe oficialmente cómo se denominará pero llevará la sigla SP (Saltimbanquis Partidarios). El concurso de ideas sigue abierto.

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Ayer se produjo de nuevo un “abrazo republicano” entre Marito y Cartes. No trascendieron detalles de la conversación, pero se pueden conjeturar varias cosas.

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A varios legisladores se les perdió la pelota con las últimas movidas y se “tomarán su tiempo” para ver si cruzan o no el Rubicón.

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Ayer Latorre’i, el “mariscalito de la derrota”, ya se subió al bote de SP. Bachi decide esperar.

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Quienes se quedarán en sus lugares por orden de “Pinocho” es el titular del BCP y el Directorio.

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Obviamente que “Pinocho” les está sosteniendo a Carvallo y compañía porque juegan a favor de la “onda verde” y persigue a los competidores.

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Mientras permanezcan en sus cargos, el “incendio político” aumentará y la irritación de la ciudadanía también porque no se sabe nada de los fondos de IPS.

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Ayer “Pinocho” se reunió con el titular de la previsional. Obviamente hablaron del tema de palpitante actualidad. Difícilmente esté preocupado por los medicamentos. El secretismo aviva aún más la incertidumbre.

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Derlis León tampoco tiene autonomía... así que hay más motivos para preocuparse.

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En las binacionales ya se abrió el libro de pases. Un seccionalero que era un rabioso cartista ahora se declaró peñista y rápidamente fue nombrado.

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No sería nada raro que a Baruja ya lo inviten a regresar a su bancada en el Senado. Si es así, Guadalupe volverá a la suplencia.

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Felizmente la Junta Municipal de Asunción sepultó el contrato colectivo “pro-electoral”. Bello y Latorre’i querían hacerles pagar a los contribuyentes su campaña para Camilo Pérez.