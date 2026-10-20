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Hizo el esfuerzo de que no parezca que le abandonó a su “Patrão”, pero no fue posible.

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Para el “quincho”, son “traidores” los que hoy se pasaron al peñismo. Así de sencillo es el tema: o café o leche.

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El “Patrão” archivó su movimiento y envió un fuerte mensaje al nuevo movimiento “Santibankista”: Encárguense ustedes ahora de arreglar el pastel. ¡Cham!

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Los gobernadores ya aseguraron su “ayudomí” con Hambre Cero. Ahora buscan otro premio: ubicar en la Vice a Cesarito.

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Ayer gua’u comenzó la encuesta para saber quién será el vice de Alliana. Cuentan los que saben que ya está digitado. Todo el mundo sabe. Es del agrado de “Pinocho” Peña... hasta ahí nomás vamos a decir, parafraseando a un pensador contemporáneo.

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¿Qué habrá pasado de la calcomanía que se hizo de la dupla Alliana-Latorre?

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Parece que hoy hay un nuevo encuentro entre Abdo y Cartes. No será para trabajar a favor de Alliana.

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Varias autoridades están poco desorientadas con el éxodo de cartistas hacia el neomovimiento “Santibankista”. No saben a quién prenderle vela.

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Mientras tanto, otros ya se están alineando como velas detrás de los rubros.

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Un legislador dijo que el peñismo estará vigente lo que dure la tinta en una lapicera.

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Hay tantos ejemplos en el mundo, que el Ministerio de Educación decidió recordar la infancia de Hitler en un texto para el tercer año de la media (sexto curso de antes).

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Parecía un chiste, pero es real. Y después le quieren culpar al “globalismo” de todos los males del Paraguay.

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El problema en realidad es el yodismo.

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En medio de la crisis política colorada y los reacomodos, ya hay de nuevo amenaza de Cetrapam. Había sido que no les están pagando tampoco a los transportistas. ¿Dónde se va todo el dinero?

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Y hablando de estos temas, mañana en el Senado se pondrá a prueba la defensa del “peñismo”, con un pedido de informes que solicitó Rafa Filizzola sobre Ueno Bank.