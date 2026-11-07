ABC
7 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 00:00:00 a 01:59:00
Ver ABC TV
Voces del Paraguay
ABC Cardinal AM de 00:00 a 04:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 08:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 00:00:00 a 01:59:00
Ver ABC TV
28º
Ahora
ver más
G. 6.200
Dólar Compra
ver más
28º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
28º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º
undefined 2026-11-11
Min
20º
Máx
33º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Ñe'ẽmbeweb

Ñe’ẽmbeweb

De forma unánime el Congreso le rajó a “Pinocho” Peña, en un hecho histórico.

Por ABC Color
07 de noviembre de 2026 - 01:00

--------

Pero la pesadilla no terminó ahí, porque minutos después de su destitución la Fiscalía ordenó la detención de “Pinocho” y le convocó para hoy a las 11:00.

--------

Parafraseando a la serie periodística, Peña habrá dicho: “No pensé pasar por esto”.

--------

Leite le pegó en el ojo en su descripción. En términos castrenses, merecía una baja deshonrosa como tienen los uniformados.

--------

Mucho premio iba a ser para Peña la aceptación de su renuncia, porque iba a tener fueros y se convertía en un senador vitalicio.

--------

La destitución se festejó en las calles y se gritó como un gol de Paraguay en las eliminatorias o en un mundial.

--------

La gente tenía atragantada en su garganta la soberbia, el cinismo, el desprecio hacia los más humildes, el copamiento de todas las instituciones para beneficio personal o sectorial.

--------

Mientras crecían los bolsillos, faltaban medicamentos en los hospitales públicos e IPS.

--------

Lo peor de todo es que le quería hacer creer a mucha gente que su gobierno convirtió a Paraguay en un “gigante”.

--------

En realidad, gigante fue la decisión de su destitución y posterior orden de detención por parte de la Fiscalía.

--------

Ojalá que el Ministerio Público prosiga con su trabajo y la Diosa Astrea se encargue de castigar a los culpables y recuperar los bienes malhabidos de los directivos de Ueno Bank y empresas ligadas.

--------

La orden de detención estuvo dirigida también para el extitular del BCP, Carlos Carvallo, quien permitió que se destruya el sistema financiero, que tanto costó construir, luego de la crisis de los 90.

--------

Esto fue un triunfo de la ciudadanía en general, que una vez más envió una señal a la clase política: Ya nos queremos que personajes que se crean príncipe, virrey, Zeus o semidios gobierne nuestro sacrificado país.

--------

Soplan de vuelta vientos de cambio en el país. Lamentablemente siempre después de una tragedia. Ojalá que no nos olvidemos pronto de esta catástrofe financiera porque tienen que responder con sus bienes todos los que provocaron esta crisis.

Te puede interesar

Lo
más leído
del día

01
Economía
Quién es Fernando Rivarola, el exfuncionario del BCP que puso en jaque a Ueno Bank
Ver más
02
Política
Presidente Pedro Alliana inicia mañana su jornada a las 6:30 en Palacio
Ver más
03
Política
Abogado de Peña descarta prisión preventiva: “No se dan los presupuestos”
Ver más
04
Política
Lula felicita a Alliana y le invita a trabajar abierta y francamente
Ver más
05
Nacionales
Vecinos de La Piedad hacen vigilia frente a la casa de Peña: “Que se vaya a Tacumbú”
Ver más