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Pero la pesadilla no terminó ahí, porque minutos después de su destitución la Fiscalía ordenó la detención de “Pinocho” y le convocó para hoy a las 11:00.

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Parafraseando a la serie periodística, Peña habrá dicho: “No pensé pasar por esto”.

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Leite le pegó en el ojo en su descripción. En términos castrenses, merecía una baja deshonrosa como tienen los uniformados.

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Mucho premio iba a ser para Peña la aceptación de su renuncia, porque iba a tener fueros y se convertía en un senador vitalicio.

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La destitución se festejó en las calles y se gritó como un gol de Paraguay en las eliminatorias o en un mundial.

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La gente tenía atragantada en su garganta la soberbia, el cinismo, el desprecio hacia los más humildes, el copamiento de todas las instituciones para beneficio personal o sectorial.

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Mientras crecían los bolsillos, faltaban medicamentos en los hospitales públicos e IPS.

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Lo peor de todo es que le quería hacer creer a mucha gente que su gobierno convirtió a Paraguay en un “gigante”.

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En realidad, gigante fue la decisión de su destitución y posterior orden de detención por parte de la Fiscalía.

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Ojalá que el Ministerio Público prosiga con su trabajo y la Diosa Astrea se encargue de castigar a los culpables y recuperar los bienes malhabidos de los directivos de Ueno Bank y empresas ligadas.

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La orden de detención estuvo dirigida también para el extitular del BCP, Carlos Carvallo, quien permitió que se destruya el sistema financiero, que tanto costó construir, luego de la crisis de los 90.

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Esto fue un triunfo de la ciudadanía en general, que una vez más envió una señal a la clase política: Ya nos queremos que personajes que se crean príncipe, virrey, Zeus o semidios gobierne nuestro sacrificado país.

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Soplan de vuelta vientos de cambio en el país. Lamentablemente siempre después de una tragedia. Ojalá que no nos olvidemos pronto de esta catástrofe financiera porque tienen que responder con sus bienes todos los que provocaron esta crisis.