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Pinocho Peña se expone a 15 años de cárcel y deberá guardar prisión porque la fiscalía considera que hay peligro de que se fugue.

Por ABC Color
08 de noviembre de 2026 - 01:00
ÑEE/08/11/2026
ÑEE/08/11/2026Caló, ABC Color

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Las vueltas de la vida. Después de haber tenido todo el poder y de haber repartido soberbia y argelería por doquier, ahora debe dar cuentas de sus actos y de las dudas sobre la legalidad de su fortuna.

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Así termina la carrera política de un personaje que llegó hasta donde llegó no por méritos propios, sino que le obsequiaron la candidatura y la maquinaria electoral colorada le hizo ganar.

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Nunca tuvo liderazgo ni virtudes para ser un estadista y estaba más preocupado por hacerse millonario rápidamente antes que cumplir con la ciudadanía que confió en él.

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Conste que dio señales de lo que se podía esperar de él: se cambió de partido por un cargo, dijo que los títulos universitarios no servían para nada y elogiaba a personas corruptas por conveniencia.

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Terminó creyéndose un ídolo, le dio un portazo a quien lo inventó, pensó que era un líder. Y se desarmó como una marioneta a la que le cortan los hilos.

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Ahora ni siquiera podrá salir a la calle como un ciudadano común.

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Al presidente Pedro Alliana le queda la titánica tarea de devolver la confianza a la gente en las instituciones.

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Seguramente sabe que estará en el foco nacional e internacional, luego del desastre y el desfalco que cometió su antecesor.

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Pedrito Hércules tiene algunos antecedentes no muy edificantes de cuando era vicepresidente.

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Comparado con los latrocinios que cometió el anterior, pueden parecer poco, pero debe darse cuenta de que no debe cometer errores y mucho menos incurrir en hechos delictivos.

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Tiene poco tiempo para tratar de reivindicar a su partido y procurar evitar una monumental debacle electoral.

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Debe solucionar las grandes carencias en salud, en educación y no mentirle a la ciudadanía.

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También debe terminar con la soberbia, la falta de transparencia y el secretismo en las acciones del gobierno.

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El oficialismo está muy golpeado. Encima se quedaron sin candidato y deberán inventar alguno para la interna colorada que está a la vuelta de la esquina.

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