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Tal como se anunció, ni pesebre cué se encontró ayer en la bóveda –ñembo sala de pánico– de la mansión de San Ber de “Pinocho” Peña.

Por ABC Color
11 de noviembre de 2026 - 01:00
ÑEE/11/11/2026
ÑEE/11/11/2026Caló, ABC Color

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Ayer vimos imágenes del desfile de camionetas en horas de la noche días antes del raje del expresidente que está preso.

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¡Qué caro le salió la bóveda para no tener nada guardado! Obviamente que estuvo ocupado en algún momento! Ahora todo tiene sentido. Con razón que los viajes en helicóptero no cesaban.

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Ahora la mansión pasa a menos de Senabico. Es una especie de estancia Nápoles.

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Llama poderosamente la atención que la ex primera dama no esté imputada aún. La esposa de Díaz Verón y de Eddie Jara ligaron feroces procesado. Pero “Ña Sobre” se está salvando por ahora, milagrosamente.

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Hay también una larga lista de gente que por ahora está zafando de la justicia. Un tal César Berea, por ejemplo, y otros.

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A medida que avanzan las investigaciones aparecen más casos. Estamos ante una estructura criminal terrible, que le “chupó la sangre” al Paraguay.

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Por ahora “Pinocho” la está sacando barata porque sigue como detenido VIP en el REP. Demasiado privilegio para una persona que le hizo tanto daño al Paraguay.

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Ayer la ANR le dio una “soberana patada republicana” a Peña, con la expulsión. De un plumazo y de manera unánime, le “borraron” del mapa colorado, justo en el día del cumpleaños de Marito. ¡Qué casualidad!

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Ahora “Pinocho” ya no tiene banda presidencial, honores ni partido. Solo conserva su arrogancia.

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Hasta la comida cuartel desprecia.

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En IPS se le debe rajar también a varios funcionarios, consejeros, etc. que agacharon la cabeza a la hora de depositar plata en el Ueno Bank.

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No fueron capaces de defender el dinero de los patrones, trabajadores, jubilados y familiares. El lema: “Serán allá nuestros pechos las murallas”, ignoró esta gente. Por tanto, no merecen estar ahí cuidando del dinero de los laburadores.

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Suman las voces para la destitución de Óscar Orué de la DNIT. Según Luz, era habitué también del quincho durante la “dorada época” de “Pinocho” Peña. No vio nada tampoco este muchacho.

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