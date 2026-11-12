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No hubo renovación total del gabinete de ministros.

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Parece que no le escucharon al diputado Dani Centurión: “Ni olor a Peña” tiene que haber en las instituciones del Estado.

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Pero todavía siguen restos de humedad en los ministerios.

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Al menos “Turi” ya comió “hule”. Un impresentable que tiene tentáculos también en una universidad.

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Sería bueno que le investiguen también. Pero la DNIT de Peña sigue al frente con Óscar Orué.

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Había sido que Miguel Vázquez importó una gran cantidad de vehículos de alta gama desde EE.UU. ¿Será que pagó impuestos o la DNIT le exigió? Deberían explicar con documentos.

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Hasta el momento Orué no dice nada al respecto. ¿Cómo se dejó convencer Alliana para que siga en el cargo? Esas son las cosas que nos hacen dudar de que habrá un cambio real de timón.

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Si Peña mira la foto del gabinete puede decir: “Aquí falto solo yo”.

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Hasta el momento no le tocaron a nadie de IPS. Los consejeros, directores y otros funcionarios de la previsional que avalaron el despojo del dinero de los trabajadores, patrones, jubilados y familiares para llevarlos a Ueno Bank no solo deberían estar fuera, sino también presos.

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Hasta se debe procurar que paguen con sus bienes parte de los más de US$ 500 millones que autorizaron para que se deposite en esa entidad financiera felizmente desaparecida.

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La titular de Seprelad, Liliana Alcaraz, ya no puede seguir tampoco. No vio absolutamente nada al igual que DNIT. Menos mal que a su hermano ya le dijeron adiós ayer. “Su Inteligencia” no detectó absolutamente nada.

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El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, intentó frenar las críticas ciudadanas con una conferencia de prensa de sus fiscales. No logró su objetivo. Ni siquiera apareció. Tal vez porque fue muy temprano.

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En Diputados están juntando firmas para un juicio político. Causales sobran pero hasta el momento no hay votos. Si el “Patrão” le baja el pulgar, amóntema.