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De a poco están cayendo lo “cuates bank” de “Pinocho” Peña. Ayer el “Zuckerberg” del grupo, el jefe del VAR de los bancos, Holfer Insfrán, entre otros.

Por ABC Color
13 de noviembre de 2026 - 01:00
ÑEE/13/11/2026
ÑEE/13/11/2026Caló, ABC Color

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Pero obviamente faltan más. Se están salvando varios exministros, como Fernández Valdovinos, uno de los “arquitectos” de este maligno edificio.

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Ni hablemos de las autoridades del IPS que aprobaron que el dinero que corresponde a la salud y a la jubilación vayan a “alimentar” las arcas del “Titanic bancario”.

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El ministro de Economía, Óscar Lovera, denunció a Ueno Bank, pero había sido que dio también el visto bueno en el 2025 junto a Carli Fernández para que se deposite la plata de la Caja Fiscal. Estamos hablando de US$ 62 millones.

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Y por supuesto, en primer lugar, tiene que ser el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón. Está tardando ese juicio político.

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Rolón no vio nada o no quiso ver nada del esquema delincuencial financiero que se estaba armando en el país.

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Conste que se presentaron denuncias formales, que en algún basurero de la Fiscalía debe estar.

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Además, los medios críticos al gobierno de “Pinocho” Peña publicaron con lujo de detalles varios hechos, como la mansión de San Ber, los sobres de dinero, las transferencias millonarias en dólares de instituciones públicas a un solo banco, etc.

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Miles de elefantes pasaron frente a su oficina y no vio nada.

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Hasta su anteojo se olvidó en Mburuvicha Róga una vez, de tan “emocionado” que estaba.

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Hasta ahora el “Patrão” no bajó la orden para que los diputados colorados levanten la mano. Algunos, obviamente dudan, porque tienen causas pendientes.

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El titular de la DNIT, Óscar Orué, debe explicar si la comisión que cobró el titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, de Ueno Bank se tributó.

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En vez de perseguir a miles de almaceneros, deberían ser más valientes y apuntar a gente ligada al poder. Ahí está la recaudación.

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¡Qué fácil es ser fuerte con los débiles!

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La Seprelad de cualquier país estaría divirtiéndose en Paraguay con todo lo que pasa. Aquí Liliana Alcaraz no movió un dedo. Ya no puede seguir ahí.

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