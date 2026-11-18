------

Surgen cada vez más pruebas de cómo muchas autoridades fueron sobornadas para pasar por encima de la ley y de los reglamentos y beneficiar a un grupo en particular.

------

También surgen documentos contundentes que revelan cómo algunos personajes, entre ellos pseudoperiodistas, recibían generosos pagos.

------

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Da la casualidad que estos “comunicadores” antes eran rabiosos defensores del Grupo que ahora cayó estrepitosamente y cuyos directivos están presos.

------

Estos personajetes no solamente eran defensores incondicionales sino que también se dedicaban a denostar e insultar a cualquiera que advirtiera de los manejos turbios del grupo.

------

Uno creería que ahora al menos estos “perros guardianes” tienen vergüenza. Pero no, vea usted. Tratan de justificarse de una forma tal que parecen creer que todo el mundo es estúpido.

------

Ayer cayó un fiscal general que hizo todos los “méritos” para ser considerado el peor que pasó alguna vez por ese cargo.

------

Conste que pasaron varios por el Ministerio Público que asombraban por su nivel de cachafacería. Pero Emily “les ganó” a todos en cuanto al gran perjuicio que su inutilidad ocasionó a la ciudadanía.

------

Antes de irse, Mandrake hizo un truco más y nombró a su sucesora provisional. Varios juristas cuestionan la legalidad de esta jugada. Hasta ahora, ni siquiera se aceptó la renuncia de este personaje.

------

Y siguen los allanamientos vinculados al grupo Vázquez. Lamentablemente, se les dio tiempo a estos embaucadores de esconder e inclusive sacar del país muchos bienes que costará recuperar.

------

El que ahora debe explicar algunas cosas es el contralor Camilín. Los informes de sus subordinados sirvieron para que muchos justificaran todos los robos y manejos turbios que se hacían, especialmente del dinero público.

------

Ya está en marcha un libelo acusatorio en contra de este muchacho. Así como están las cosas, parece injustificable que no haya advertido nada raro en la gran fortuna que acumuló Pinocho Peña.

------

Algunos ahora quieren hacer “buena letra” pero el perjuicio que hicieron al país es incalculable.