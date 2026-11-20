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A esta altura, estamos en condiciones de creer que esta gente planeaba hacer cualquier cosa para obtener poder y dinero.

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Todo indica que el gran “director” de la banda era Pinocho Peña, quien desde su cargo era quien habilitaba que se hiciera todo lo que conviniera a sus nefastos planes.

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No hay que olvidar ni por un momento las responsabilidades políticas. No cabe que digan “no sabía”, “no imaginábamos”. Se denunció y publicó mucho antes con pruebas. Háganse cargo de su engendro y sus tentáculos.

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Ahora están protegiendo al contralor porque les hizo favores político-partidarios y disfrazan esa protección con argumentos pseudotécnico-legales.

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Como siempre, subestiman la inteligencia de la ciudadanía que se da cuenta muy bien de lo que están haciendo. Aguarden nomás a que lleguen las elecciones.

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Es muy grave la denuncia de la diputada Vega. De ser cierta la mayor parte, Camilín Benítez no puede quedarse.

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Mucha gente sigue muy escéptica acerca de que habrá justicia en el caso de Ueno Bank y el papel que tuvo Pinocho Peña.

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Es demasiado evidente que, ante cualquier descuido de la ciudadanía y los medios de prensa, aprovechan para ir por el camino torcido.

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Un ejemplo concreto son los privilegios que tenía Pinocho en el Regimiento Escolta Presidencial.

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Si no se publicaban la noticia y las fotos de los privilegios que inexplicablemente tenía este sátrapa, él estaría hasta ahora como en un hotel.

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También es para destacar la labor de las legisladoras que ahora denuncian a Mandrake, por su evidente parcialidad y protección a Pinocho.

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Se espera que la fiscalía actúe ahora con seriedad e investigue las arbitrariedades de su anterior jefe. Mucho tendrán que hacer para que la gente recupere la confianza.

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Algunos colorados disidentes igualmente no dudaron en su momento para apoyar el juicio político al impresentable Emily.

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Todos esperamos que se vengan nuevos tiempos en nuestro país.