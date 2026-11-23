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Todo se podía hacer, obviamente, porque Pinocho estaba en el máximo poder de la República y se ocupaba con exclusividad de estar mejor él y sus amiwis.

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¡Qué fácil era la cuestión! IPS, Itaipú y varias instituciones del Estado depositaban mucho dinero en el banco del Grupo y este les prestaba a sus empresas que hacían vito con eso.

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Los organismos de control: la Superintendencia del BCP, la Contraloría, la Fiscalía, etc. no solamente no hacían nada. También se beneficiaban en el reparto.

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Ahora se entiende tanta reunión en Mburuvicha Róga de ministros de la Corte, Mandrake Rolón y quién sabe cuántas autoridades más. Una verdadera gavilla para esquilmar al país.

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Sin dejar de mencionar, claro, las reuniones con el amigo Miguelito Vázquez, que operativizaba los negocios.

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Tanta plata sobraba y corría por ahí que algunos sobres se perdían y aparecían en cualquier lado de la residencia.

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Cualquier parecido con las “caletas” de Pablo Escobar Gaviria no es simple casualidad, guardando las distancias.

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La gran diferencia es que “don” Pablo era un narcotraficante reconocido y este personaje supuestamente estaba en su cargo para velar por el bien común de paraguayos y paraguayas.

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Ahora nos enteramos también de que algunos parlamentarios, como el impresentable Oso Jatar, estaban a sueldo de Ueno. ¡Qué notable!

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Posiblemente haya algunos/as más. No debería sorprendernos y eso explicaría las encendidas defensas que hacían algunos del Grupo en cuestión.

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Hay un senador liberocartista que se rompía la boca elogiando al banco y su crecimiento meteórico, diciendo que era una suerte de ejemplo mundial a seguir.

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La duda ahora es si eso era gratis o había algún sobre de por medio.

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Esta semana seguirá el affaire Camilín vs Johana. Mañana se escuchará la grabación, parece. Veremos qué sale de ahí.

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Pinocho está descontento en su nueva prisión. No se acostumbra a ser un común. El consuelo que puede tener es que muchas familias paraguayas quedaron bastante peor después de su gestión.

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Allianín no deja de meter la pata. Puso a un stronista trasnochado como Secretario de Cultura. Che Dios.

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Lo único que demuestra es que no tiene a nadie decente para algunos cargos.