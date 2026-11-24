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A pasos agigantados se estaban apoderando del “Paraguay Gigante” hasta que finalmente les llegó su 2 y 3 de febrero.

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Varios se siguen salvando todavía, entre ellos exministros, colaboradores cercanos, un predicador y yerno de un exmandamás, un tal César que aparece mencionado en los audios de Luz Candado.

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“Pinocho” Peña ahora acciona ante la Corte porque ñandecó fue rajado del cargo sin motivo.

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Todo el mundo sabe que su jugada es llevar a instancias internacionales y condenarle al Paraguay. En realidad, este personaje le sentenció a al menos tres millones de ciudadanos, con onda expansiva hacia la economía nacional.

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Un “gigante” perjuicio para el Paraguay. Según Bachi, era luego liberal. Pero cuando “Pinocho” era colorado cartista, todo estaba bien y el gobierno anterior de Mario Abdo era el peor de todos. Icambiante la política, decía un exsenador.

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Ayer hasta Miguel Prieto ya tenía ADN colorado porque quiere “alinear” a liberales.

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La sesión de hoy de Diputados está para alquilar balcones. Johana amenaza con hacerle escuchar a la ciudadanía el audio de supuesto amedrentamiento del contralor Camilín Benítez.

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Veremos en qué tono habla el contralor.

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Según Benítez, dice que le dijo a la diputada que se “tranquilice”. Esa versión contrasta con lo que dijo la Johana.

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Seguramente el impresentable diputado Jatar Fernández (cartista) intentará defenderse en español y lenguaje educado sobre los G. 20 millones que percibía de Ueno Bank.

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Le costará hacer las tres cosas.

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La DNIT anda calladiiita con estas cosas. Tampoco dijeron nada sobre la comisión del titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y otros casos del innombrable grupo.

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Entre paréntesis, ¿qué avión usa ahora el dirigente futbolero? Rápido llegó al país procedente de Barranquilla.

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La titular de Seprelad, Liliana Alcaraz, está escondida. Ya se fueron todos sus jefes pero ella sigue ahí. En su cancha está la investigación también.