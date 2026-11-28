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La Fiscalía paraguaya le está investigando sobre las millonarias comisiones que recibió del Grupo Vázquez. Asimismo, los detalles de la venta del avión.

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Veremos cómo termina esta historia, porque cada vez están saltando cosas graves.

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Ayer le tocó el turno al exministro de Economía, Fernández Valdovinos. Está investigado por ahora.

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Gravísimo lo que hizo: destinó 250.000 millones de guaraníes de la Caja Fiscal para “alimentar” la tesorería de sus cuates de Ueno Bank. Acto seguido se convirtió en ñembo asesor.

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Ojo que la fiscalía abrió el enorme paraguas con la orden de detención para Fernández Valdovinos para que ingresen otras altas autoridades que permitieron la “peregrinación” de billetes de los contribuyentes a Ueno Bank.

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Ojalá les alcance a todos y no se salve nadie. Debe ser ejemplar el castigo para que nunca más se vuelva a repetir este tipo de saqueos en el Paraguay.

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Hoy, Fernández Valdovinos se debe someter a una audiencia indagatoria y conocer su destino.

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El “terremoto financiero” que dejaron los colorados cartistas en la Municipalidad de Asunción fue terrible. Solo la administración de Luis Bello (protegido del titular de Diputados, Raúl Latorre) dejó una deuda vencida de US$ 50 millones.

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Sin contar los desastres de “Nenecho” Rodríguez y la desaparición de G. 500.000 millones. Ni con sus “detergentes” va a solucionar.

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Sole Núñez tiene otro frente: la miniseccional colorada disfrazada de sindicato en Aseo Urbano. Alberto Gaona y su grupo ahora recién ven problemas en el trabajo de recolección de basuras.

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Durante la administración cartista estaban muy cómodos. Se quedaron “pichados” porque fracasaron en su intento de firmar un contracto colectivo que iba a hundir definitivamente a la Muni.

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Circularon videos donde varios funcionarios tiraban las basuras a la calle en señal de boicot. Les tienen que caer con todo a esta clase de empleados y promocionar a gente que realmente quiere trabajar.