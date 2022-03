El desprecio a la cultura, sello del país bruto

En esta comunidad puramente materialista, se desprecia todo aquello que no sea rentable. Para nuestra concepción torpe de la vida, la cultura no es rentable, y por lo tanto es despreciada por gobernantes, políticos, financistas, contrabandistas, banqueros, ciertos empresarios y ya no hablemos de los narcos. En las mansiones desopilantemente lujosas de los traficantes no se ve un solo libro.