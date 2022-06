El cartismo y los “zurdos”

No me sorprendió la preocupación, me sorprendió que una persona supuestamente sofisticada, ilustrada, informada y culta iguale y equipare al gobierno argentino con el cubano, al chileno con el nicaragüense, al peruano con el venezolano, al boliviano con el hondureño y que caracterizado a todos los mencionados gobiernos bajo el símbolo de la hoz y el martillo que define al marxismo-leninismo.

La bandera roja con la hoz y el martillo es el símbolo histórico y tradicional del marxismo-leninismo, oficialmente adoptado el 6 de julio de 1923 por el comité ejecutivo central del Congreso de los Soviets de la entonces naciente Unión Soviética.

Que el senador Riera haya caracterizado con la hoz y el martillo a los gobiernos de Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Colombia y Honduras, como si fueran réplicas de la dictadura marxista-leninista de Cuba o de las dictaduras de Venezuela y Nicaragua habla de un notable deterioro del nivel de seriedad de Enri.

Porque el senador Riera solía ser serio. Uno podía o no estar de acuerdo con él, pero su posición solía tener fundamentos. Hasta ahora. Esto de equiparar a todo gobierno de izquierdas con el marxismo-leninismo es digno de los trolls del grupo Cartes, de ellos no se espera más, pero no de un senador de la República.

Salvo que para complacer al jefe del grupo, Horacio, Enri haya tenido que bajar hasta el nivel de ignorante abyección que caracteriza a los operadores prescindibles, menores, del cartismo, a los que se les manda hacer los trabajos sucios diciendo disparates.

Los estrategas políticos de Cartes le recomendaron, hace rato, posicionarse a la derecha del espectro ideológico, tal vez para intentar blanquearse con Estados Unidos (parecen no saber que el actual gobierno norteamericano es de izquierdas), o con Israel, o con el sector agropecuario, aunque el grupo Cartes ya mostró que a la hora de la verdad, usa la ideología sólo como una careta desechable como lo confirma el avión iraní.

La supuesta animadversión del grupo Cartes hacia la izquierda es una mera operación de marketing. Si Lula da Silva le ofreciera dejar pasar el contrabando de cigarrillos a cambio de Itaipú, veríamos a todos los abyectos operadores a los que paga hablar maravillas del socialismo brasileño. Espero que no le pidan a Riera que se arrastre hasta eso.

Todo en el grupo Cartes es operación de marketing porque lo único que realmente le importa es que no se moleste al contrabando de cigarrillos ni al lavado de dinero, como lo confirmaron sus diputados el pasado miércoles (2).

evp@abc.com.py