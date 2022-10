Vida y pasión de una Justicia bajo amenaza

La Justicia Electoral es el último bastión de credibilidad institucional restante. Casi no hay cuestionamientos mayores en las elecciones por ella organizadas. Pero desde sus inicios, en 1995, sufrió el acoso de quienes no quieren ni padrón limpio ni comicios transparentes. Ese acoso, al parecer, no cesa.