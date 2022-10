El nuevo gobernador

El cartista Juan Carlos Vera Báez fue destituido como gobernador de Guairá, por la malversación de más de G. 18.500 millones detectada en la intervención a su administración. Ahora queda definir quién lo reemplazará y los acuerdos se tejen en torno a la elección de un concejal departamental. Como en Diputados no había votos para salvarlo, los propios líderes de Honor Colorado le pidieron a Vera Báez que renuncie antes de que se trate su destitución. No lo hizo. Esperó hasta el final, postura que no cayó bien en la dirigencia cartista.