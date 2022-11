Desnudar la injusticia

En una película cuyo nombre no recuerdo, el joven abogado recibe la misión casi imposible de defender a un homicida, que no desea defenderse, por no confiar en el sistema de justicia. Para más debe enfrentar ante la Corte a su exprofesor, un prestigioso jurista que en la época anterior trabajó para el régimen nazi, y ya restablecida la democracia y la paz, defendiendo a criminales nazis.