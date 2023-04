Resucitemos al Paraguay

En rigor, nunca se fue. Opera desde la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, hasta hace unos días; las dos Cámaras del Parlamento, el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, las Gobernaciones, las Municipalidades. Está allí donde hay delitos que cometer y proteger.

Por insolvencia moral el Partido Colorado sufre la humillación de no encontrar un banco que le preste dinero. Esta situación nunca se ha dado, con el agravante de que los directores partidarios están dispuestos a seguir apoyando al causante de esta deshonra. En otros tiempos, un colorado de corazón no habría tolerado que un dirigente convirtiese en trapo de cocina a su Partido. Habría alzado su voz como lo hizo ante la dictadura aún a costa de su libertad o de su vida.

No hay reacción en el coloradismo, salvo en contra de quienes reaccionan ante la desesperante situación que vive el Partido y el país. Es criminal la tolerancia a la criminalidad. El amor al Partido no debe ser superior al amor a la República. No se debe tomar como una desgracia la alternancia en el poder. ¿Quiénes la temen? Los que viven del dinero público; los que acceden a los privilegios desmedidos, los mimados de las licitaciones públicas, los que especulan con las necesidades de la gente, los empresarios del transporte público que hacen padecer impúnemente a los usuarios y además se les debe pagar por ello.

¿Qué gana un colorado de a pie con su partido en el poder? Nada. Vive como la mayoría de la población en la marginalidad, sin remedio en los hospitales, sin dinero para llevarse un bocado a la boca, sin posibilidad de que sus hijos accedan a la educación, o sea, sin futuro. A estos colorados de buena fe sus correligionarios de arriba les hacen creer que si otro partido político accediese al gobierno de la República, vivirán en la miseria. Pero si viven y mueren en la miseria. O les asustan con que “ya no van mandar”. ¿Mandar qué cosa y a quién? ¿A quién le “manda” un campesino sin tierra, un desempleado, una familia a la que no le alcanza para pagar los gastos esenciales de la casa?

No hay que tener miedo a la alternancia. Tengamos miedo al futuro que se nos ofrece si este mismo signo político sigue al frente del país. Intentemos algo nuevo. No cerremos las puertas, por mero fanatismo, a la posibilidad de un destino mejor; a la posibilidad de que también los delincuentes vayan presos; a la posibilidad de que las denuncias de la Contraloría General de la República no mueran en la fiscalía; a la posibilidad de que el Instituto de Previsión Social sirva a los asegurados y no a un grupo de mafiosos. En fin, son muchas más las cuestiones que deben desaparecer. En unos días más tendremos la ocasión de expresar nuestra indignación en las urnas y nuestro deseo de que el Paraguay deje de aparecer en la prensa mundial como un paisito donde solo progresan los contrabandistas, los lavadores de activos, los narcotraficantes, los significativamente corruptos.

Para peor, la continuidad del Partido Colorado será la continuidad de un gobierno que ya hemos padecido: el de Horacio Cartes. ¿Qué nos ofrece hoy? Para saberlo, basta con escuchar a su candidato. De sus muchas barbaridades, la última es su desprecio a los profesionales que acceden a títulos académicos. Según Peña, tales títulos para nada sirven. Si se quiere ser alguien en la vida hay que afiliarse al coloradismo. Lo dijo con conocimiento de causa al mismo tiempo de destapar una verdad dolorosa. El mismo Peña nada sería sin ese Partido al que hoy pertenece por accidente y conveniencia. Su Partido, el liberal, nunca le hubiera regalado ningún cargo.

No perdamos de nuevo la ocasión de resucitar a nuestro país. Ya es hora de bajarle de la cruz y alejarle del calvario.

En fin, felices Pascuas.

alcibiades@abc.com.py