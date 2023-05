Política y voluntad popular

En primer lugar se nos ocurre que a la gente le cuesta creer en el cambio. Segundo, no tenemos cultura cívica y tercero, no estamos tan mal como nos pintan los medios de prensa o como vemos en la vida real. O sea, quienes votaron lista 1 no sufre inseguridad, falta de escuelas y hospitales. Tienen buenos trabajos y excelente calidad de vida. Viven en otro mundo.

El voto, en un sistema democrático, representa la voluntad popular. Durante las elecciones, ejercemos el poder como ciudadanos de seleccionar autoridades que nos parecen confiables. Esta vez tuvimos listas de Presidentes y Vice Presidentes. Hubo nómina de Diputados y Senadores. Gobernadores y Concejales departamentales. El pueblo acudió en masa a los locales para marcar por sus candidatos predilectos, desde tempranas horas. Más de tres millones se presentaron en las mesas y pudieron participar en el escrutinio. Fue histórico a pesar de los incidentes posteriores en donde hubo reclamos por supuestos fraudes. En el exterior también votaron los compatriotas que se encuentran lejos de su patria.

A través de las preguntas, notas y entrevistas que se realizaban a las personas, pudimos comprobar la gran ignorancia que existe sobre el tema político. La gente no dimensiona el valor de sus votos, que es un deber y derecho. Es cierto que no solamente con eso se construye ciudadanía, pero es lo más importante y decisivo. Aparte, pagamos los impuestos, nos informamos y salimos a manifestarnos en las calles. Tenemos voz y voto como paraguayos.

La asignatura pendiente es que tenemos que conocer a quienes nos representan en todos los poderes. Debemos mantener una comunicación más fluida con ellos usando diversos canales. Como en clases de estudios sociales en la escuela, aprender cuantos miembros integran las Cámaras de Diputados y Senadores, que constituye el Parlamento o el Poder Legislativo. Cuantos jueces, camaristas y ministros hay en el Poder Judicial y los miembros del Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de magistrados. Que funciones desempeñan y quienes los nombran. El mismo estudio hacer sobre ministerios, secretarias de la Presidencia, ´Presidente y Vice que conforma el Poder Ejecutivo.

Es importante también saber sobre municipios y gobernaciones. Ministerio ´público y Contraloria Nacional de la República. Asi como oficinas de Aduanas y Puertos. IPS y COPACO. Todas son instituciones públicas y estatales que se manejan con nuestro dinero. Por eso debe interesarnos ´para no permitir que los políticos se repartan todos los cargos entre familias, amantes y correligionarios. Hay que exigir concursos de méritos y aptitudes para llegar a esos puestos y realizar un buen trabajo, con honestidad y compromiso. Que a partir de ahora, no se coloradice toda la Republica de punta a punta.

La democracia es el gobierno del Pueblo y tenemos que leer la Constitución Nacional vigente en el Paraguay, para saber sobre derechos y obligaciones. Asimismo, podemos presentar proyectos de leyes por iniciativa popular. Tiene que existir un equilibrio de poderes con varios partidos, No puede acaparar los privilegios una sola facción porque entonces por su hegemonía podría cometer abusos y estaría en riesgo la democracia. Hay que analizar y estar atentos. Eso es también poder y soberanía.

blila.gayoso@hotmail.com