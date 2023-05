Los resultados del domingo

Los ciudadanos estamos obligados a colaborar con un gobierno elegido democráticamente. También estamos obligados a cancelarlo si se alzare contra el sistema que lo ha elevado. La dictadura está fuera de la ley, pero se la instala y sostiene sin el apoyo de las armas ni bárbaras represiones. En democracia –o en la cáscara de la democracia- se ejerce la dictadura no con cachiporras ni cárceles sino con el clientelismo, la discriminación, la impunidad, el atropello a la justicia, la compra de conciencia.

Los muchos años de abandono a la clase menos favorecida en algún momento estallan y pueden volverse incontenibles. Las acciones de Paraguayo Cubas y sus adherentes es posible que no sean sino los primeros ensayos. La gente está harta. Está cansada. Está hastiada. Sucede que los políticos desde sus cómodos sillones y desproporcionados salarios, no escuchan el clamor que viene de abajo. No solo hay demasiadas injusticias, también una burla feroz, humillante, a una ciudadanía que todavía –todavía- no se ha hecho escuchar sino muy tímidamente.

¿Creen las autoridades de ahora y del futuro que, por ejemplo, los pacientes de cáncer olvidan la desesperación de no contar con medicamentos mientras el ministro de Salud y el director general de IPS fanfarronean haciendo hurras partidarias detrás del “vamos a estar mejor”? ¿Creen que esos y otros prójimos son incapaces de acumular rencor? ¿Qué estaría pensando un padre de familia que no envía a sus hijos a la escuela porque no tiene para el pasaje, o si los envía es primero para que comiesen algo, mientras los parlamentarios disponen de aumentos salariales para sus funcionarios? Con ejemplos como estos, y peores, llenaríamos todas las páginas del diario. ¿Y esperamos que la gente viva resignada, sin pensar en hacerse oír? ¿Bastará la represión policial para silenciar una indignación largamente acumulada en el ánimo de la gente?

No, la violencia no es el camino; nunca debemos preferirla como medio para hacernos escuchar. ¿Pero y si nadie nos escucha? Cada día vemos que las autoridades administrativas, judiciales, legislativas, desafían la paciencia de la ciudadanía con actos indecorosos, corruptos, inaceptable soberbia.

El otro hecho resaltante del domingo fue la desaparición parlamentaria de Frente Guasu, con Fernando Lugo a la cabeza. Es posible que sus electores le hayan castigado por su alianza con Cartes para instalar, de espaldas a la Constitución Nacional, la reelección presidencial. Este intento se llevó la vida de un joven liberal que hasta hoy pide justicia.

También es de mencionar que muchos ciudadanos y ciudadanas no llegaron al Parlamento donde hubieran prestado un buen servicio a la patria a juzgar por sus antecedentes éticos y de preocupación por los asuntos sociales, educativos, culturales. Sin embargo, volvieron a encontrar cabida personajes que ya habían deshonrado la función parlamentaria. Hay más, un conocido delincuente que guarda reclusión por sus muchos delitos, fue electo senador. ¿Hará valer los fueros parlamentarios para librarse de la justicia? ¿Seguirán los fueros protegiendo delitos comunes, como hasta ahora? ¿Se le permitirá jurar?

Con el resultado de las elecciones el país tendrá dos presidentes de la República: Santiago Peña y Horacio Cartes. Sobre Cartes pesan muchas y graves acusaciones las que intentará dejarlas sin efecto mediante decretos y leyes. Contará con las dos Cámaras del Congreso. Por el momento, Peña ya se pronunció contra la investigación hecha por Seprelad (prevención de lavado de dinero). O sea, comienza pronto la operación “blanqueo”.

Por último, los opositores no aprenden que desunidos nunca tumbarán al Partido Colorado.

alcibiades@abc.com.py