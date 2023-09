CDE, los peruanos y la basura

Al menos eso es lo que se colige de un video viralizado después del partido Paraguay – Perú que terminó empatado a cero. La basura parece ser un problema de difícil abordaje en la capital del Alto Paraná.

En enero de este año se había reactivado el programa “Quema Cero” por parte de la Municipalidad de CDE ante constantes denuncias de quema ilegal de residuos y ante el ineficiente servicio de recolección. La iniciativa fue de la Dirección de Gestión Ambiental del municipio que, entre otras cosas, llevó adelante charlas de concienciación, así como aplicación de multas que rondan los G. 5.000.000 para infractores ambientales. Con todo y eso, parece que la iniciativa no ha prendido.

Aunque no existen datos precisos de cuánta basura se produce actualmente en CDE, las estimaciones del MADES dan cuenta de que cada habitante de esa zona produce al menos un kilogramo de basura por día y que la disposición final no es la más adecuada en todos los casos. Casi misma cantidad de basura se genera en Perú por persona y su tratamiento parece ser un tema capital en dicho país.

Tanto Paraguay como Perú tienen las mismas características respecto a la disposición final de los residuos. Sin embargo, la actitud que han tenido un puñado de hinchas peruanos nos hace pensar que tienen un grado mayor de civilización y por sobre todo respeto a sus anfitriones.

En ese aspecto, Perú le hizo 6-0 Paraguay y sería interesante tomar el ejemplo y mostrar que el nivel de civilización que tenemos no es menos que el de los peruanos, solo que en esta ocasión no se notó porque todavía no hemos aprendido que en los pequeños detalles están las grandes diferencias.

Ya sea en las canchas, en el cine, en la casa, en el trabajo o en las calles, una acción que pudiera parecer simple o hasta insignificante puede contribuir a un ambiente más sano, limpio y civilizado. Ese es un partido que de seguro, si ponemos de nuestra parte, sí lo podemos ganar.