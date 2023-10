No es solo un bravucón

Ya no es una nariz de payaso en la sala de sesiones o guantes de boxeo en el Congreso. Ya no es el privilegio de un millonario préstamo cooperativista de más de G. 1.020 millones. Ya no son denuncias de que él y su hermano Ricardo Núñez vendieron una isla y una parte del río Paraguay sin que la Fiscalía se inmute (2014).