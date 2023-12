El país real

El funcionario admitió que no sabía ni dónde quedaba la supuesta nación. Este hecho no quedó ahí. Tras el bochorno internacional, ABC recibió un correo electrónico firmado por Saikrishna Sairam, quien aseguró ser representante de Kailasa. Exigió una rectificación ante una publicación que se había realizado sobre este país que no existe y fue objeto de un “papelón” en el gobierno de Santiago Peña luego de que un funcionario firmara un memorándum con esta supuesta nación.

Este hecho con ribetes escandalosos dejó por el suelo la imagen del gobierno de Peña, quien viaja por el mundo intentando vender un país serio, atractivo para los inversionistas.

La chambonada del funcionario Chamorro sucedió cuando el Presidente, cuándo no, estaba de viaje oficial en el extranjero. Peña ya se constituye en el presidente más viajero en los 100 primeros días de cualquier gobernante en los últimos años. Desde el domingo pasado está en el exterior, visitando Italia, el Vaticano y Emiratos Árabes.

Otro hecho que deja por el suelo el discurso de la “diplomacia presidencial” de Peña, que Paraguay es un país con reglas claras, bajos impuestos, etc., para los inversionistas, es el atropello de la Constitución con la designación de la exministra de la Corte Alicia Pucheta como representante del Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura. El ingreso forzoso de Pucheta va de contramano con la prédica del Presidente. El mandatario intenta vender la imagen de país con previsibilidad y con seguridad jurídica para los inversores nacionales y foráneos. Todo cae en saco roto con acciones como el caso Pucheta.

Otro hecho es la llamativa reunión en Milán entre el presidente Peña y representantes de una cementera italiana que anunció en el 2016 (gobierno de Cartes) una inversión de US$ 200 millones en San Alfredo, departamento de Concepción. Esta importante empresa admitió en el 2019 que se vio sorprendida por el anuncio de la entonces cementera que instaló el expresidente Cartes en la misma zona, a solo pocos kilómetros. Una senadora liberal dijo hace pocas semanas que el exmandatario “comió” el negocio a los italianos. Este es el país real. No el que cuenta el presidente Peña en sus viajes en el extranjero.

martin.riveros@abc.com.py