¿Premio por beneficiar a corruptos?

El miércoles último entró al orden del día el polémico proyecto de ley de Yamil Esgaib “Que modifica el art. 67 de la Ley N° 1.160/97, Código Penal Paraguayo”, que tiene como fin reducir hasta el 50% las penas carcelarias a funcionarios públicos que devuelvan lo robado, sin dictamen.

Esgaib alegó en defensa de su proyecto de ley “¿Para qué queremos en la cárcel a la gente que no está aportando nada y a una persona que no es peligrosa criminalmente? Son delitos económicos y son personas que saliendo a la calle no van a arriesgar la vida del ciudadano”.

Sin embargo, el diputado olvidó que a causa de la corrupción criminales hoy en día controlan las cárceles en la administración del gobierno que representa, o como la corrupción hizo que techos cayeran sobre niños que estaban estudiando, o la muerte de personas en los hospitales públicos por recibir pésima atención médica, o incluso muchas veces ni siquiera tenerla, o de las fuerzas públicas, que debido a la corrupción son más propensos a ceder ante la tentación del dinero.

No es raro que un diputado busque algún tipo de beneficio para corruptos, considerando que gran parte de la dirigencia colorada se hizo de fortuna manoteando las arcas del Estado: nuestro dinero, los recursos económicos del pueblo.

Pero lo más llamativo es que en coincidencia a la forma en que estas personas saben únicamente conseguir fondos, es intercambiando favores desde el poder que consiguen mediante cuestionables métodos.

Luego del proyecto de ley presentado por Esgaib, su hija, Navila Esgaib Ortega, recibió un comisionamiento a Itaipú, lo cual se podría considerar como premio, teniendo en cuenta lo presentado por el legislador.

Pero según publicaciones, es común que la familia Esgaib viva del dinero del pueblo, considerando que, según publicaciones de nuestro diario, colocó a casi toda su familia en el Estado.

Deben dejar de mentir a la ciudadanía ocultando sus intereses bajo falsos preceptos morales. Se evidencia que quienes se hicieron millonarios robando el dinero del pueblo, hoy buscan blindarse como sea.

