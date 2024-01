Todo lo recabado les hizo temer lo peor, Jota fue visto por última vez con un sujeto con el que tenía un grado de parentesco y con quien además mantenía una relación sentimental.

Audios enviados por Jota apenas unas horas antes avalan lo tenso de la situación, en la cual los detalles son abundantes y todo apunta a que el joven fue “desaparecido” dadas las proporciones que iba tomando lo que apuntaba a ser un escándalo.

Y efectivamente, Jota no volvió a casa. No se comunicó con nadie, no tenía planes de escapar y no había salido más que para dar una vuelta con el ahora sospechoso, pararon en una bodega a comprar bebidas y fueron sin rumbo. El sospechoso volvió, Jota no.

Pese a que todas las pruebas fueron acercadas velozmente a la Fiscalía de Filadelfia, la misma hasta el momento no tomó acciones en contra del principal sospechoso, solo lo llamaron a declarar y lo mandaron de vuelta a su casa. La situación fue aprovechada por él para mantenerse ahora con paradero desconocido. A la par un cuerpo muy descompuesto fue encontrado hace unos días cerca del Cerro León, fue reconocido por algunos familiares como Jota... el peor final.

Independientemente de las circunstancias que envuelven los hechos, nadie merece ser muerto de una forma tan brutal. El Chaco con toda su inmensidad, bajo la administración de fiscales adormecidos por tratos bajo la mesa, demuestran que nuestro territorio puede ser escenario una y otra vez de hechos que quedan impunes y que pese a las contundentes pruebas la justicia, más que ciega es ausente.

Lo cierto es que los familiares no van a darse por vencidos, las marchas y la exigencia por una investigación clara y certera continuarán, para que ningún joven que salga de su casa y no vuelva quede sin justicia.

