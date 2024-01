El acuerdo que la UE no quiere

Con más de dos décadas de negociaciones y con más desencuentros que coincidencias, representantes del Mercosur y la UE sostienen “para la exportación” que es un acuerdo muy necesario y beneficioso. Pero en la práctica y a la luz de las dificultades para su rúbrica, no podemos dejar de preguntarnos ¿quién se beneficia con esta indefinición? ¿Por qué la UE no dice de una buen a vez que en realidad no quiere acordar nada?