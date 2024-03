Nadie hace política sin beneficiarse de ella

Por ser de la oposición no significa que van a ser buenas personas y que no van a tener sus propios planilleros, y sus fatos, ellos no hacen política, viven de la política como todo el mundo que se mete en política para tener poder y poder económico a través de la política. La política es el “poder” como bien lo dijo una vez en un programa televisivo Horacio Cartes, cuando le preguntaron que le da más poder, la política o el dinero. Él respondió que la política.