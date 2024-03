Política y Semana Santa

Acontecimientos muy importantes que nos invita a pensar el papel de Jesús en la vida de todos los cristianos y cómo se entregó en la Cruz por el perdón de los pecados y la salvación con una vida eterna. Realmente, no es una fiesta pagana para comer y beber hasta el hartazgo. Tampoco es para turistear por lugares paradisíacos gastando mucho dinero. Más bien, es ocasión propicia para arrepentirnos, doblar rodillas, ayunar y perdonar al prójimo.

Esta fecha es adecuada para analizar íntimamente nuestra vida en familia y en sociedad. Y a partir de ahí, ver qué aspectos podemos mejorar para aportar positivamente en el entorno que nos toca estar. También sería genial mirar qué pasa a nivel país y el mundo aportando un granito de arena para que exista paz y armonía en todas partes. No es algo imposible puesto que solamente las personas tenemos el poder del cambio, en las manos y en el corazón.

Los políticos y las autoridades que nos gobiernan igualmente son responsables y cuentan con tremendo compromiso para terminar Con los problemas sociales acuciantes. El hambre de los niños de la calle y el desamparo que sufren los hermanos indígenas. La injustica que impera en nuestra nación donde hay una brecha enorme de ricos y pobres. Menos del diez por ciento ostentan una inmensa fortuna mal habida mientras hay 33 por ciento de extrema pobreza. La educación es mediocre y solo tres de diez niños saben lo que es la lectura comprensiva. No vamos a hablar de salud porque ni algodón ni alcohol no se ven en los hospitales públicos. La inseguridad crece día a día y no contamos con transporte público en condiciones. Los compatriotas siguen migrando a España a buscar trabajo porque los colorados ponen a sus amigos y familiares en los entes estatales con jugosos salarios. No hay democracia ni Estado de Derecho pues el cartismo copa todas las instituciones y tiene de rehén al pueblo que no puede hacer nada. Estamos siendo manejados por mafiosos. Corruptos e inútiles. El Presidente Santiago Peña dijo el domingo 24 de marzo en el programa de Juana Viale que la inflación es cero. Una mentira grande ya que los precios de la canasta familiar están por las nubes y no se redujeron los costos como lo señaló días pasados.

Ojalá que estos gobernantes de los tres poderes, tengan un poco de piedad por los paraguayos buscando hacer bien las cosas. Jesús vino para salvarnos del pecado y fue un político revolucionario que vino a cambiar todo. Jesús echó a todos los mercaderes del templo y nosotros tenemos el deber de echar del poder a todos los ladrones que no aman a su gente. Dad al Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo que es de Dios. Leer la Biblia y comprenderla es una asignatura pendiente en esta semana especial. Nos va a servir bastante para cultivar la espiritualidad y establecer una conexión con el Creador, recordando que no solo de pan vive el hombre sino que es poderoso alimento la palabra de Dios.

Jesús, nos llama. No le cerremos las puertas del corazón. Pasaran los estadistas y pasarán los periodistas. Pasarán sacerdotes y militares. Pasaran artistas e intelectuales. Pasarán médicos e ingenieros. Músicos y poetas. Pero el mensaje de Jesús de amor y perdón permanecerán por siempre a través de los siglos. Amén.

