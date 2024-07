Show e hipocresía en informe y asunción

El primer informe de gestión de Santiago Peña al Congreso llamó la atención por cuestiones no relacionadas a lo leído y pareció más que nada un discurso de campaña electoral con muchas promesas y ataques a los adversarios que, curiosamente, no eran de la oposición –que de hecho no gobernó el periodo pasado–, sino una administración de su mismo signo político.