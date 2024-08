La inseguridad nos paraliza

Aunque ya no nos sorprende que así sea, la inseguridad se apropia de nuestras calles, parques y plazas. El episodio de un abuso sufrido por una joven en el Parque Guasu no puede ser uno más. No se debe simplemente sumar este a todos los espacios que ya perdimos a causa de la inseguridad. Debería ser un caso que lleve realmente a actuar para evitar o, en su defecto, minimizar la cantidad de hechos de este tipo.