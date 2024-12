Marta, la jefa

Algunos amigos solían reir cuando digo que Marta Ferrara, de la organización “no gubernamental” (ONG) “Semillas para la Democracia” es la jefa. Creen que estoy siendo irónico o que me estoy burlando y supongo que no se les ocurre pensar que ni soy irónico ni me burlo sino que describo.