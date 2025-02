Política y democracia

Una asignatura pendiente que tiene siempre el ministerio de Educación con el pueblo y que nunca se dan por notificado. Aplicando la ley del ñembotaby como buen Colorado. Y para no abrir gua u viejas heridas.

Cuando que si no recordamos la historia reciente, una y otra vez, volvemos a cometer antiguos errores.

Ahora resulta que vivimos peor que en la época de Stroessner. Si, durante 34 años, desde 1954 hasta 1989 no hubo libertad de prensa ni expresión. Ni de reunión. Ni de manifestación. Los gremios del Hospital de Clínicas eran apaleados salvajemente por las calles. Recuerdo a Carlos Filizzolla y a Elsa Mereles y a Desiree Massi. También los de la facultad de Derecho Paraguayo Cubas entre otros. Recuerdo al de José Bellasai y a Hermes y Tito Saguier. También me acuerdo de Napoleón Ortigoza y del profesor Luis Alfonso Resk y de Domingo Laino. Nuestro premio Cervantes, Augusto Roa Bastos tirado en Clorinda y echado de su patria qué el amo con todo su corazón y con la belleza y el arte de su pluma.

Dios mío, como esos desalmados se animaron a exiliar a políticos brillantes. A escritores famosos y artistas gigantes como el creador de la guaraní a, nada más ni nada menos que José Asunción Flores. Y don Herminio Giménez o Herib Campos Cervera. Cuantos hijos de esta tierra tan geniales y talentosos, amantes de la libertad y de la justicia social. Héroes civiles que con sus voces, sus escritos, su música y su arte, gritaban por sacar de la presión a nuestro pueblo avasallado y atropellado en sus derechos básicos.

Stroessner mando a cerrar ABC Color el 22 de marzo de 1984 y a Radio Ñanduti. Todo por defender la libertad. Mando apresar a opositores y gente de su mismo partido. También uso la tortura y el asesinato. Hasta hoy se buscan a muchos opositores y cuyas tumbas se siguen buscando porque se desconoce en qué lugar fueron enterrados.

No tenemos que olvidarnos de esa historia oscura que todavía no se esclarece. Los colorados son unos antipatriotas qué vendieron todo nuestros bosques y recursos a los sojeros. Estos fumigan con aviones los sojales con poderosos venenos qué producen cáncer a los niños y adultos. También a mujeres jóvenes. Y sabemos bien que estos cartistas no ponen remedios oncológicos a la gente enferma y tampoco hace medicina de prevención.

La pobreza crece día y la calidad de vida de los compatriotas es paupérrima ya que no pueden alimentarse bien por la carestía de los productos que están por las nubes.

Natalicio González dijo que ni un colorado sería pobre. Acertó ese señor. Los colorados venden todas nuestras riquezas para sus bolsillos y acrecentar su fortuna.

No es para el bien común. No es para salud y escuelas. No es para seguridad ni para transporte público. No es para crear fuentes de trabajo. Solo es para que ese grupito de cartistas estén bien y cada vez mejor con sus amigos y amantes. Con sus familiares y correligionarios. Con sus allegados y su primer anillo llevándose un festín y el pueblo que muera de hambre. A ellos no les importa. Ahora aumenta el combustible y todo va a subir de precio. Este gobierno literal nos está matando de hambre.

No sé qué hace el pueblo que no se organiza en forma vecinal. Los doctores. Los docentes. Los campesinos y los estudiantes. Tenemos que salir a las calles con cacerolas y sartén es. Por lo menos hacer ruidos en cada esquina. Eso sería un despertar ciudadano. Un abrir de ojos. Denunciar. Reclamar. Gritar y patalear. Ellos comen toda nuestra plata y no tienen vergüenza. La democracia es el gobierno del pueblo. Ellos son nuestros empleados y les pagamos el sueldo con nuestros impuestos. Ya llego la hora de liberar al pueblo de estos ladrones. Pensemos con la cabeza y no con trapo rojo ni fanatismo. Ser ciudadano responsable es reclamar lo que con justicia nos corresponde. Si callamos somos cómplices.

