El portazo en la OEA y el cuento chino de Itaipú

En los últimos tiempos no hubo día en que no surgieran hechos demostrativos de que el rumbo de nuestro país lo marcan quienes mercan en el marco de una institucionalidad devastada. No hay autoridad. Hay un círculo de mandones que imponen su capricho.

No sabemos (ni lo sabremos) si el asesinato de Lalo Gomes fue premeditado o no (la fiscalía está apurada en cerrar el caso a como sea). Pero fue providencial para corroborar que la República está secuestrada por la delincuencia. Esto ya viene de antes, pero se aceleró últimamente.

Se aceleró porque el grupo que detenta el poder (Honor Colorado) se siente absolutamente impune para imponer sus deseos más delirantes (“tenemos la mayoría”). Y no se entera de que los de afuera nos están observando.

Con una política exterior que responde a arbitrios personales y al sometimiento servil (e inútil) a Washington; con una política interior en la que la justicia está más al servicio del crimen organizado que al de la ciudadanía desprotegida, era impensable que los países de la región votaran por el representante de un gobierno que les da la espalda a sus propios ciudadanos.

No le valieron de nada al presidente Peña sus costosos y frecuentes viajes “para estrechar lazos de amistad” y para exponer al presunto “gigante dormido” ante hipotéticos inversores. Peña tiene ya más horas de vuelo que Silvio Pettirossi, pero se quedó en el aire.

Fue a hacerse humillar en USA, donde el presidente que asumía ni le saludó ni le ofreció siquiera una silla de plástico en un rincón para que viese de lejos la ceremonia de asunción al cargo. Y somos sus fieles aliados.

Y en el horno interior, casi desapercibido entre tanta bronca, Itaipú, comandada por Javier Zacarías Irún y, según dicen, bajo la atenta mirada del vicepresidente Alliana, les pegó un golpe artero a industrias paraguayas.

Una firma china de CDE “ganó” la licitación para proveer mobiliario escolar, ante la alarma del Centro de Industriales Metalúrgicos, la Cámara Paraguaya del Acero y la propia Unión Industrial Paraguaya. La licitación abriga sospechas, denuncian.

Los chinos tienen un aura de misterio. Y algo habrá. Cómo hicieron para ganar la provisión de muebles estudiantiles. La firma, cuya central está en la milenaria tierra de Confucio, vende, según su sitio web: cubrecamas, sábanas, mantas, frazadas, edredones, almohadas, cortinas, toallas, manteles, medias.

¿Muebles pedagógicos? Ni ahí. Seguramente harán un pase de magia y compartirán luego la prodigiosa mordida de la recaudación.

Y después queremos dirigir la OEA.

