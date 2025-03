Peña, no mientas al Alto Paraguay

No decimos que la idea esté mal, sino simplemente que las autoridades del Gobierno central no manejan o no quieren conocer la realidad de este departamento chaqueño, donde la principal necesidad es contar con caminos de todo tiempo, atendiendo a que esto puede ayudar a salvar vidas a la hora de trasladar a los pacientes a hospitales de otras regiones.

¿Cómo se pretende mejorar las principales arterias de las comunidades, si hasta ahora ningún intendente de la zona conoce el fondo de este plan? Esto, a pesar de que el propio presidente Peña decía que ya conversó con todos los jefes comunales del país, mientras que estas mismas poblaciones quedan permanentemente aisladas por la falta de rutas de todo tiempo.

Parece casi absurdo buscar empedrar algunas cuadras de calles solo para llegar de una casa a otra, mientras que no se puede transitar por los precarios caminos de tierra para llegar a otras poblaciones o que, de manera constante, no puedan llegar al departamento las provisiones para los comercios.

Si todos los días se reportan casos de verdaderas odiseas de puro sufrimiento y dolor por las que deben pasar los pobladores de esta región al viajar por estos caminos, ¿cómo es posible que las autoridades del gobierno central desconozcan esta realidad? ¿O acaso las autoridades de la zona no les comentan?

Este proyecto, tal vez para otros departamentos, con realidades distintas a la del Alto Paraguay, sea de utilidad, pero no para esta región chaqueña. Por ello, más que un modelo de desarrollo, esto se convierte simplemente en una burla para los humildes pobladores chaqueños.

A lo lejos, se puede notar que esto es puramente electoralista, a las puertas de las internas municipales. Por lo tanto, deje de mentir, señor presidente Peña. Es hora de que se ponga los pantalones y sea patriota: cumpla su promesa de asfaltar los caminos de esta región. Deje de ser fantasioso y mentiroso; los pobladores del Alto Paraguay también queremos estar mejor.

calmiron@abc.com.py