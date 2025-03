La IA y el crimen organizado

En la socialización del mencionado informe, Catherine de Bolle, directora ejecutiva de Europol, destacó que las redes criminales han evolucionado para convertirse en empresas delictivas globales, adaptándose a un mundo marcado por la inestabilidad geopolítica. Este fenómeno no es ajeno a Paraguay, donde la vulnerabilidad económica, la corrupción y la falta de recursos en las fuerzas de seguridad han creado un caldo de cultivo ideal para la proliferación de actividades ilícitas.

De acuerdo al informe el crimen organizado ayudado por la IA ya no se limita a delitos tradicionales, como el tráfico de drogas o la violencia, sino que amenaza los cimientos de las instituciones y la sociedad. En Paraguay, donde el narcotráfico y la corrupción son problemas “comunes”, esta evolución podría desestabilizar aún más nuestro frágil sistema. Las redes criminales que operan en Europa han demostrado ser resilientes y adaptables; no hay razón para pensar que las organizaciones que actúan en Paraguay no seguirán su ejemplo.

El uso de la IA en la criminalidad es particularmente preocupante. Las redes criminales utilizan esta tecnología para llevar a cabo estafas más sofisticadas, manipular información y llevar a cabo ciberataques. En un país donde la digitalización avanza a pasos lentos, es crucial que las autoridades paraguayas fortalezcan su capacidad para enfrentar el crimen en el ciberespacio.

Además, la explotación de jóvenes delincuentes y la corrupción son problemas que ya afectan a Paraguay. La falta de oportunidades y la desesperanza son terreno fértil para que las organizaciones criminales recluten a los más vulnerables. Lo de Europa no sebe ser visto como un problema distante. La transformación del crimen organizado tiene el potencial de impactar a Paraguay.

Un enfoque integral y colaborativo para abordar esta amenaza, fortaleciendo instituciones y ofreciendo alternativas reales, atenuaría el riesgo. La seguridad, la estabilidad y la economía dependen en gran parte de ello.