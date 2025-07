¡Era una nena!

¿Para qué sirve un Estado que no protege a sus niñas y niños, no garantiza ninguno de sus derechos y no aparece más que para dar “contención” a la familia, una vez que ya fueron víctimas de terroríficos hechos? El país de los discursos oficiales no soporta la verdad: Se ha trivializado el abuso sexual al punto de ignorar desesperados pedidos de auxilio, permitiendo casos terribles, como el asesinato de Melania, de solo 11 años.