Van a saquear el Este y licuar a Asunción

González Vaesken, que suele llenar sus redes con apasionadas exhibiciones de Sugar Daddy (La Nación le dedicó un artículo el 17 de octubre de 2024), terminó su mandato como gobernador en 2023 dejando un perjuicio patrimonial de 688 millones de guaraníes. Esto fue “detectado por la Contraloría General de la República en una auditoría a la provisión del almuerzo escolar” (ABC digital 14 de agosto de 2023).

Hoy es candidato de consenso de la ANR en Ciudad del Este tras haber militado en Añetete y Fuerza Republicana. Honor Colorado tuvo que aferrarse a él porque no tiene ningún prójimo propio potable. Todos huelen a Zacarías Irún, y eso revuelve el estómago esteño.

Con potente vocación de poder, los colorados van unidos en pos del dominio municipal de CDE, mina de riqueza. Es la única manera de vencer al emergente prietismo y recuperar el manejo directo de grandes negocios. No importa el sapo a tragar. Perder de nuevo ahí sería una humillación insoportable, aunque ganen en todos los demás distritos del país.

Por su parte, Asunción tiene a partir de ahora algo bello: el apellido de su nuevo intendente. Luis Bello llega al cargo como una especie de “muchacho de los mandados” de un sector de HC cuyo objetivo sería tratar de limpiar la imagen del movimiento embadurnada por la estrafalaria gestión de Nenecho Rodríguez, quien llevó a la Municipalidad a la “debacle financiara”, según el informe del interventor. Y lo hizo con la complicidad de un variopinto cuerpo de concejales siniestros, que están también buscando dónde esconder tanta basura que han generado impunemente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El señor Bello, a quien la senadora Lizarella Valiente deseó “suerte” tras recordarle (mal) intencionadamente que es intendente sin un solo voto electoral, no parece tener margen para restaurar la descalabrada Asunción en el tiempo que le toque gobernar. Pero eso es lo de menos. La ciudad solo interesa a los ciudadanos. Los políticos están en otra. Sobre todo, en ver dónde pueden seguir haciendo negocios pese a la quiebra total de la institución municipal.

Y hablando de la señora Lizarella, en esta removida de avispas originada por las intervenciones municipales, ordenadas por el Quincho, sufrió también un aguijonazo.

El diputado Raúl Benítez dejó sembrada una duda sobre los fondos de su campaña electoral para senadora, a partir de algunos casuales movimientos en cuentas municipales manejadas por su marido, don Nenecho.

En la estrambótica dimensión politiquera todo es posible. Ya ven: un candidato avisa que entrará a repartir la plata de la ciudadanía entre 1500 correlí ociosos. Para que usted vea, he’i lente vendeha.

nerifarina@gmail.com