Santi se puso un candado

Y así iremos en espiral. Siempre buscarán un PERO para desacreditar cada denuncia. Son artilugios de fanatizados defensores que no dejan espacio para la duda de situaciones que como mínimo son sospechosas, irregulares. O podrían ser ilícitas.

Santiago Peña le puso un candado a su voz, y ni él se atrevió a negar los sobres hallados; nada dijo sobre ellos en el único mensaje que emitió en su red social. César Ibarrola Cano, Jefe de Administración y Finanzas de Mburuvicha Róga, confirmó la existencia de un robo (que no fueron ni el primer ni segundo sobres hallados). Y el Ministro de Defensa confirmó que por el robo, metieron militares a hacer polígrafos a civiles.

Quieren foto de los dólares, como si investigaciones locales e internacionales de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito o corrupción pública usaran eso como elemento probatorio. Apuestan a nuestra ignorancia y se regodean en ella.

Hoy día los análisis de inteligencia financiera RASTREAN EL DINERO. Lo puede hacer el gobierno a través de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD), pero no lo harán: Liliana Alcaraz depende del mismísimo Santiago Peña. Y su hermano, el Ministro de Inteligencia Marco Alcaraz, ya ha estado por Mburuvicha Róga para encontrar culpables.

En los ’70 no había fotos pero los estadounidenses lograron reconstruir el camino del dinero en el caso Watergate. Una libreta de cheques de un Banco de Miami y chequeos de cuentas bancarias, firmantes, procesadores y testigos llevaron el escándalo hasta el mismísimo entorno presidencial. De allí salió el ya famoso “follow the money” (seguir al dinero).

Piden foto cuando hay videos de los vuelos del avión del chino Long Jian (proveedor de los famosos muebles escolares) transportando en época electoral a la hoy familia presidencial; aplicaciones aeronáuticas confirman esos viajes. Piden imágenes cuando hay decenas de celulares con cruce de mensajes con poligrafistas que sometieron a cuatro civiles a interrogatorios sobre un robo.

Con lo que hasta ahora se sabe, la Fiscalía ya debería estar haciendo preguntas que puedan luego ser descartadas, o profundizadas. Pero no lo hacen: el Fiscal General también visita Mburuvicha Róga. Lo más raro de todo es el candado que el mero Santiago Peña le puso a su boca: hasta ahora no ha desmentido las denuncias, y toleró que sus hurreros -para defenderlo- lo trataran de pelele.

Algo huele a podrido. Y cuanto más insisten en la foto, más claro queda que lo que falta no es una imagen sino que sobran indicios. Hay veces que repetir en espiral no solo encubre: CONDENA.

