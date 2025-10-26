Nepal, Madagascar…

Tres “representantes”, luego delegados de un grupo que evidentemente puede organizarse y se organiza para la consecución de un objetivo. Una organización.

Tres mesiánicos autonombrados afirman que los pactos entre las instituciones integradas por elección popular “degradan la democracia”. O sea, los que son elegidos por el pueblo degradan la democracia pero los autonombrados por sí y ante sí, la expresan.

Creo que pocas veces se presentó con tanta claridad la completa subversión semántica con la que estos sinvergüenzas pretenden destruir las instituciones democráticas y sustituirlas por comités autocráticos de la élite globalista como en ese material.

Es nada menos que la realización verdadera de la pesadilla de George Orwell, la “neolengua”, en la que amor significa odio, paz significa guerra y, por lo visto, “democracia” se refiere a la autocracia de estos bandidos.

Sobre el derrocamiento del gobierno nepalí, cuenta Wikipedia que “Los grupos de participación juvenil, en particular Hami Nepal (una organización no gubernamental), utilizaron los servidores de Discord y los canales de Instagram como herramientas centrales de organización en las protestas de la Generación Z”. El “Nepal Times” agrega que “Hami Nepal es una organización sin fines de lucro… creada después del terremoto de 2015, pero formalmente registrada… en 2020 durante la pandemia… está dirigida por Sudan Gurung de 36 años… jugó un papel central en guiar las manifestaciones, usando Instagram y Discord para hacer circular información sobre la protesta… Otros grupos de la Generación Z usaron sus propios grupos de WhatsApp…”

Notablemente, la página web de la ong globalista “Amnistía Internacional” propaga el movimiento, siendo plataforma de los representantes de las delegaciones de la Generación Z en varios países, como el de Madagascar, “Rova” que declara que “Como generación Z, protestar no es una opción, es una necesidad moral. Crecemos en un mundo en el que la injusticia se ha convertido en algo cotidiano, en el que la corrupción ahoga la esperanza, y en el que el silencio es a veces más peligroso que alzar la voz”.

Wikipedia agrega que “un perfil de Facebook denominado Gen Z Madagascar emergió como el principal hub organizador del movimiento”.

El medio de comunicación referencial del globalismo, el “New York Times” tiene un material revelador: “Las contagiosas revoluciones de la Generación Z. Es un buen momento para empezar a prestar atención a las protestas lideradas por jóvenes que se están extendiendo por todo el mundo y que han hecho caer a más de un gobierno”.

Pero todos los materiales mencionados, sin excepción, afirman que estos movimientos para derrocar gobiernos no son organizaciones; son “espontáneos” y sugieren que es mera casualidad.

