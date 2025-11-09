Votale a quien te plazca

La campaña electoral de los cuatro candidatos se centró principalmente en ataques entre unos y otros. Mientras que en las redes sociales abundaron rumores de todo tipo sobre presuntas maniobras fraudulentas y otros delitos electorales. Entre ellos, se mencionan supuestas coacciones e inducciones al voto, especialmente hacia funcionarios públicos. En un contexto tan sensible, cualquier intento de manipular la voluntad popular representa una grave amenaza a la democracia y al derecho de cada ciudadano de decidir libremente.

Se difundieron también versiones y amenazas que advertían que, si un elector no votaba por determinado candidato, su voto podría ser identificado y habría represalias. No hay nada más nefasto que intentar coaccionar la única oportunidad que tiene la ciudadanía de castigar o premiar a sus representantes. Las elecciones son la gran herramienta del pueblo para desechar a aquellos grupos políticos que solo buscan enriquecerse o perpetuarse en el poder, olvidando las necesidades y el sufrimiento de una sociedad que anhela condiciones de vida más dignas y justas.

Es fundamental recordar que el voto es secreto. Nadie puede exigir una prueba del sufragio emitido, ni mucho menos condicionar el apoyo bajo amenazas o prebendas. La ciudadanía debe ejercer su derecho con independencia y valentía, entendiendo que su elección, libre y consciente, es la base de todo cambio verdadero. La presión, la intimidación o la compra de votos son prácticas que corrompen la esencia misma del sistema democrático.

En este escenario, se vuelve indispensable la participación activa y responsable de todos los votantes. No basta con quejarse de los malos gobernantes; es necesario acudir a las urnas y elegir con criterio, evaluando trayectorias, propuestas y honestidad.

Ciudad del Este, como segunda ciudad más importante del país, tiene la oportunidad de enviar un mensaje claro al resto del Paraguay: que la democracia se defiende votando con libertad, sin miedo y sin condicionamientos. Que cada ciudadano recuerde que su voto tiene el mismo valor que el de cualquier poderoso, y que su decisión, expresada en silencio dentro de la urna, puede transformar el destino de toda una comunidad. Es importante que este domingo salgas a votar y que votes a quien te plazca.

